Дьяков: Я думаю, «Реал Сосьедад» рассчитывал больше, чем два голевых действия от Захаряна

Экс-защитникпрокомментировал 1-й гол российского полузащитниказав матче 29-го тура Примеры с(2:0).

«Конечно, удачные голевые действия на поле придают уверенности в себе, наконец-то можно сбросить весь тот груз ответственности, который давил на Захаряна на протяжении пребывания в "Реале Сосьедад".

Захарян забил, и сразу пишут: "Захарян в порядке", "Захарян лучший", а ещё кучу разных разговоров. Это всего лишь один гол, пусть спокойно играет, не стоит придавать этому особое значение.

Это первый гол, нужно поздравить Арсена, но не надо это муссировать в прессе. Надо спокойно играть и тренироваться. Когда Арсен забьёт 10 мячей, тогда что-то можно обсуждать. Нельзя сказать, что он сделал что-то заоблачное.

Он получает достаточно игрового времени на поле, периодически случаются мелкие повреждения, но играет он много. Уже в следующем году будут другие показатели, а если нет, то клуб может отдать его в аренду. Я думаю, "Реал Сосьедад" рассчитывал больше, чем два голевых действия от Захаряна в этом сезоне», — сказал Дьяков Чемпионату.

В нынешнем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.