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    Дьяков: Я думаю, «Реал Сосьедад» рассчитывал больше, чем два голевых действия от Захаряна

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    Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал 1-й гол российского полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад» в матче 29-го тура Примеры с «Кадисом» (2:0).

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Конечно, удачные голевые действия на поле придают уверенности в себе, наконец-то можно сбросить весь тот груз ответственности, который давил на Захаряна на протяжении пребывания в "Реале Сосьедад".

    Захарян забил, и сразу пишут: "Захарян в порядке", "Захарян лучший", а ещё кучу разных разговоров. Это всего лишь один гол, пусть спокойно играет, не стоит придавать этому особое значение.

    Это первый гол, нужно поздравить Арсена, но не надо это муссировать в прессе. Надо спокойно играть и тренироваться. Когда Арсен забьёт 10 мячей, тогда что-то можно обсуждать. Нельзя сказать, что он сделал что-то заоблачное.

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    • Он получает достаточно игрового времени на поле, периодически случаются мелкие повреждения, но играет он много. Уже в следующем году будут другие показатели, а если нет, то клуб может отдать его в аренду. Я думаю, "Реал Сосьедад" рассчитывал больше, чем два голевых действия от Захаряна в этом сезоне», — сказал Дьяков Чемпионату.

    В нынешнем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.

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