Шаронов: Мастерство у игроков «Сочи» выше, но мы были сильнее командным духом

Главный тренерподвел итог матча против «Сочи»(1:1 (по пен. 4:2)) в Кубке России.

«Хочу просто сказать, что эта победа принадлежит в первую очередь игрокам. Тем, кто верит в то, что мы делаем. И всем нашим преданным болельщикам. А остальным мы позволим порадоваться вместе с нами.

Конечно, мастерство у игроков "Сочи" выше, но мы были сильны и сильнее командным духом. Это одно из ключевых качеств в любой футбольной команде. Сейчас мы выиграли, но наша задача — сфокусироваться на следующей игре. Мы профессиональный клуб и идём дальше», — цитирует Шаронова «Матч ТВ».

После этого матча «СКА-Хабаровск» прошел в 1/8 финала Кубка России Пути регионов. «Сочи» завершил свое выступление на турнире.