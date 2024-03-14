«Матч ТВ» в прямом эфире покажет матчи сборной России с Сербией и Парагваем

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет товарищеские матчи сборнойпо футболу с командами

Игра с Сербией состоится 21 марта, с Парагваем — 25 марта. Матчи будут сыграны на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

«Переговоры по этим играм национальной команды были непростыми. Но мы рады, что покажем матчи и многомиллионная аудитория болельщиков по всей стране сможет поддержать сборную России.

На стадионе запланировано большое количество развлечений для зрителей, а в нашем эфире, как обычно, будет работать предматчевая студия, чтобы передать атмосферу заполненного стадиона всем зрителям», — сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА.