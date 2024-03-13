Гончаренко: После пропущенного гола инициатива перешла к нам, мы очень много атаковали

Главный тренер екатеринбургскогоподвел итог матча против(1:1, 4:1 по пенальти) в Кубке России.

«Конечно, у нас положительные эмоции, потому что мы давно не выигрывали. Понятно, что эта серия не прибавляла нам ни сил, ни уверенности. Поэтому нам очень хотелось сегодня выиграть. Когда мы пропустили быстрый гол, показалось, что эта серия продолжается. Но по настрою ребят было видно, что мы полны решимости изменить эту серию.

После пропущенного гола инициатива перешла к нам, мы очень много атаковали. Моменты были, но мы не могли ими распорядиться. Тем не менее поздравляю ребят с тем, что мы сравняли счет и выиграли матч по пенальти. Следующий матч далеко, но готовиться мы будем в хорошем настроении», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Ранее «Урал» занял третье место в группе В, где соперниками были московский «Локомотив», «Ростов» и казанский «Рубин».