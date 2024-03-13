«Атлетико» — «Интер»: прогноз, составы, коэффициенты

Лаутаро Мартинес Фото: globallookpress.com
«Атлетико»: Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина, Лино, Коке, Льоренте, Де Пауль, Мората, Гризманн.
Запасные: Молдован, Гомис, Аспиликуэта, Габриэл Паулиста, Сауль, Депай, Корреа, Рикельме, Вермерен, Рейнилду, Барриос.
«Интер»: Зоммер, Бастони, де Врей, Павар, Димарко, Дюмфрис, Барелла, Мхитарян, Чалханоглу, Тюрам, Мартинес.
Запасные: Ди Дженнаро, Аудеро, Классен, Ачерби, Фраттези, Бьюкенен, Аслани, Биссекк, Дармиан, Сарр, Станкович, Санчес.
Матч начнётся в 23:00 мск. С прогнозом наших экспертов можете ознакомиться по этой ссылке.