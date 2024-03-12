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    Кулибали: Люди недооценивают уровень саудовской лиги

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали заявил, что счастлив выступать в чемпионате Саудовской Аравии.

    Калиду Кулибали
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    Калиду Кулибали

    «Я снова обрёл счастье на поле и за его пределами. В "Челси" всё пошло не так, как я ожидал. Я не привык к тому, что не попадаю в стартовый состав.

    Когда поступило предложение из Саудовской Аравии, я понял, что это может быть верный шаг. Я в восторге от перехода! Учитывая громкие трансферы, местный чемпионат развивается.

    Люди недооценивают уровень саудовской лиги. Многие считали, что мы приехали на отдых, но увидели, что это не так. Мы выиграли 27 матчей подряд и не остановимся, пока не завоюем трофеи» — приводит слова Кулибали AS.

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    • Напомним, что летом 2023-го года Кулибали перешел в «Аль-Хиляль» из «Челси» за 23 млн. евро. В нынешнем сезоне защитник провел 20 матчей в саудовской Про-лиге, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

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