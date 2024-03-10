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    Гол Горосабеля принес «Алавесу» победу в матче с «Райо Вальекано»

    «Алавес» — «Райо Вальекано»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 28-го тура испанской Примеры «Алавес» в родных стенах минимально одолел «Райо Вальекано» со счетом 1:0.

    «Алавес»
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    «Алавес»

    Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Андони Горосабель.

    Футбол. Испания. Примера
    Алавес — Райо Вальекано 1:0
    Гол: 1:0 Андони Горосабель (44') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель (Науэль Тенаглия, 85'), Абдель Абкар, Рафа Марин, Хави Лопес, Антонио Бланко, Андер Гевара, Хон Гуриди (Карлос Бенавидес, 78'), Карлос Висенте (Алекс Солас, 78'), Луис Риоха (Абде Реббах, 72'), Саму Омородион (Кевин Гарсиа, 71') Райо Вальекано: Столе Димитриевски, Альфонсо Эспино (Пеп Чаварриа, 46'), Флорьян Лежён, Аридане Эрнандес, Иван Балью, Кике Перес (Мигель Крешпу да Силва, 63'), Пате Сисс (Радамель Фалькао, 79'), Унаи Лопес, Рауль Де Томас (Серхио Камельо, 63'), Хорхе де Фрутос (Бебе, 86'), Иси Паласон Предупреждения: Иси Паласон (13'), Абдель Абкар (28'), Альфонсо Эспино (30'), Антонио Бланко (90 + 7')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Заработанные три очка позволили «Алавесу» набрать 32 балла и закрепиться на 13-м месте в турнирной таблице. У «Райо Вальекано» 26 пунктов и 16-я строчка.

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