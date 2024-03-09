«Лилль» готов продать Йоро в «Реал» за 100 млн евро

Один из самых талантливых защитников Европы, выступающий за французский «Лилль», хочет стать игроком мадридского, сообщает издание Marca.

Сейчас к 18-летнему защитнику проявляют интерес многие топ-клубы, но он отдает предпочтение «сливочным» и мечтает за них играть.

Руководство «Лилля» выставила ценник на Йоро в размере 100 млн евро и не согласно отпускать его за меньшую сумму. При этом «доги» не намерены продавать его в «ПСЖ», который им активно интересуются.

Руководство «Реала» считает сумму в 100 млн евро завышенной и готово подождать лета 2025 года, когда истечет контракт Йоро с «Лиллем», чтобы подписать его в качестве свободного агента.

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В этом сезоне Йоро сыграл за «Лилль» 25 матчей, забил 2 гола.