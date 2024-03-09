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    «Лилль» готов продать Йоро в «Реал» за 100 млн евро

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    Один из самых талантливых защитников Европы Лени Йоро, выступающий за французский «Лилль», хочет стать игроком мадридского «Реала», сообщает издание Marca.

    Лени Йоро
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    Лени Йоро

    Сейчас к 18-летнему защитнику проявляют интерес многие топ-клубы, но он отдает предпочтение «сливочным» и мечтает за них играть.

    Руководство «Лилля» выставила ценник на Йоро в размере 100 млн евро и не согласно отпускать его за меньшую сумму. При этом «доги» не намерены продавать его в «ПСЖ», который им активно интересуются.

    Руководство «Реала» считает сумму в 100 млн евро завышенной и готово подождать лета 2025 года, когда истечет контракт Йоро с «Лиллем», чтобы подписать его в качестве свободного агента.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В этом сезоне Йоро сыграл за «Лилль» 25 матчей, забил 2 гола.

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