«Лилль» готов продать Йоро в «Реал» за 100 млн евро

Лени Йоро Фото: globallookpress.com
Сейчас к 18-летнему защитнику проявляют интерес многие топ-клубы, но он отдает предпочтение «сливочным» и мечтает за них играть.
Руководство «Лилля» выставила ценник на Йоро в размере 100 млн евро и не согласно отпускать его за меньшую сумму. При этом «доги» не намерены продавать его в «ПСЖ», который им активно интересуются.
Руководство «Реала» считает сумму в 100 млн евро завышенной и готово подождать лета 2025 года, когда истечет контракт Йоро с «Лиллем», чтобы подписать его в качестве свободного агента.
В этом сезоне Йоро сыграл за «Лилль» 25 матчей, забил 2 гола.