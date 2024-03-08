Тренер «Болоньи» о матче с «Интером»: Мы сделаем все возможное для того, чтобы добиться результата

Главный тренервысказался о предстоящем матче 28-го тура Серии А с

«Миланский "Интер" — фаворит Серии А, в прошлом сезоне они дошли до финала Лиги чемпионов, поэтому мы с большим уважением относимся к ним. Я очень восхищаюсь Индзаги, у него есть свои идеи, он убеждён в том, что хочет видеть на поле. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы добиться положительного результата.

У всех команд есть слабые места. Нет непобедимой команды, хотя очевидно, что у команд такого уровня слабых мест меньше», — приводит слова Мотты Football Italia.

Матч между «Болоньей» и «Интером» состоится 9-го марта в 20:00 мск. После 27-и туров в Серии А подопечные Мотты занимает 4-е место в таблице с 51-м очком в активе. «Интер» — на 1-й позиции (72 балла).