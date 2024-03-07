Капитан «Лейпцига»: Судьям не хватает смелости удалять таких игроков, как Винисиус

Капитан «Лейпцига»после ответного матча с(1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов раскритиковал итальянского арбитра

В начале второго тайма вингер «Реала» Винисиус Жуниор толкнул Орбана двумя руками в шею. За этот фол бразилец получил желтую карточку.

«К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков.

Винисиусу можно было показать красную карточку. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно», — приводит слова Орбана Sky Sport Germany.

«Лейпциг» проиграл «Реалу» (0:1, 1:1) по сумме двух матчей и завершил выступление в Лиге чемпионов.