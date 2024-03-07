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    Капитан «Лейпцига»: Судьям не хватает смелости удалять таких игроков, как Винисиус

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    Капитан «Лейпцига» Вилли Орбан после ответного матча с «Реалом» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов раскритиковал итальянского арбитра Давиде Массу.

    Вилли Орбан и Винисиус Жуниор
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    Вилли Орбан и Винисиус Жуниор

    В начале второго тайма вингер «Реала» Винисиус Жуниор толкнул Орбана двумя руками в шею. За этот фол бразилец получил желтую карточку.

    «К сожалению, судьям не хватает смелости, чтобы удалять таких игроков.

    Винисиусу можно было показать красную карточку. Он двумя руками ударил меня в шею. Это неуважительно», — приводит слова Орбана Sky Sport Germany.

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