Маскерано: Мы предложили Месси сыграть на Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Аргентиныподтвердил, что предложил нападающему «Интер Майами»сыграть на Олимпиаде в Париже.

«У нас был разговор на эту тему. Договорились, что позже еще обсудим этот момент. Лео только начал сезон в "Интер Майами", время до Олимпиады еще есть, особенно с учетом того, что ему предстоит сыграть на Кубке Америки.

Ситуация непростая. Нужно посмотреть, хватит ли ему сил. Месси осознает, что возраст тоже начинает сказываться, и, несмотря на свой превосходный уровень, он должен распределять нагрузку.

Мы не хотим давить на него. Мы заранее пригласили его и делаем все необходимое, чтобы он подумал об этом. Ему тоже будет непросто отсутствовать какое-то время, учитывая, что из себя представляют "Интер Майами" и МЛС. Он примет решение», — приводит слова Маскерано TyC Sports.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.