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    Зиньковский объяснил, почему не видит в поступке Абаскаля ничего странного

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    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не видит ничего странного в том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль не захотел присутствовать на матче с «Зенитом».

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    Абаскаль не мог находиться на тренерской скамейке из-за дисквалификации. В связи с этим испанец в день игры улетел в Москву.

    «Абаскаль объяснил команде свое решение уехать в Москву. Гильермо был с нами утром и днем в день матча, но сказал, что игру будет смотреть на базе. Его все равно с нами не было бы на матче из-за дисквалификации.

    Абаскаль кинул команду? Нет. Чем бы он нам помог? Его не было бы на поле. Мы увиделись бы только в автобусе после матча — какая разница? Я ее не вижу. Для меня в решении Абаскаля ничего такого нет», — приводит слова Зиньковского Sport24.

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