Зиньковский объяснил, почему не видит в поступке Абаскаля ничего странного

Полузащитник «Спартака»не видит ничего странного в том, что главный тренер командыне захотел присутствовать на матче с

Абаскаль не мог находиться на тренерской скамейке из-за дисквалификации. В связи с этим испанец в день игры улетел в Москву.

«Абаскаль объяснил команде свое решение уехать в Москву. Гильермо был с нами утром и днем в день матча, но сказал, что игру будет смотреть на базе. Его все равно с нами не было бы на матче из-за дисквалификации.

Абаскаль кинул команду? Нет. Чем бы он нам помог? Его не было бы на поле. Мы увиделись бы только в автобусе после матча — какая разница? Я ее не вижу. Для меня в решении Абаскаля ничего такого нет», — приводит слова Зиньковского Sport24.

Матч 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» завершился вничью 0:0.

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» находится на четвертой строчке.