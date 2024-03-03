ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Локомотив»Дерби не разочаровало. Победа над «Локо» вернула «Динамо» в чемпионскую гонку
  • 21:51
    • «Болонья» в волевом стиле переиграла «Аталанту» и закрепилась в топ-4
  • 21:02
    • СКА вырвал победу в овертайме и сравнял счет в серии
  • 20:28
    • Дубль Фодена и гол Холанна принесли «Манчестер Сити» победу над «Манчестер Юнайтед»
  • 20:13
    • «Атлетико» взял три очка в матче с «Бетисом»
  • 19:51
    • Алаев: Промес? Человек с непогашенной судимостью не должен играть в РПЛ
    Все новости спорта

    Игнашевич: Каждое очко — шаг вперед для «Балтики»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Балтика Сочи
    Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о матче против «Сочи» (0:0).

    Сергей Игнашевич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич

    «Если честно, для дебюта можно было ожидать и худшего. У нас было семь новых игроков. Мы вернулись домой, поле было непростым — были повреждения и судороги. Мне понравился характер наших ребят, а что касается качества, уверен, мы в этом прибавим. Нам есть от чего отталкиваться, все будет хорошо у команды.

    Тревожно было только из‑за повреждений: Капленко, судороги у Бистровича. Еще у Луны была непростая ситуация, он уже с желтой карточкой несколько раз киксанул мимо мяча.

    Хотелось бы больше хорошего контроля мяча. Но нужно понимать, что поле было тяжелым. "Сочи" имел преимущество, они действовали более структурно, но в концовке мы создали моменты и могли выиграть. Благодарен ребятам за игру.

    Каждое очко — шаг вперед для Балтики», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

    Позиции команд остались прежними: «Балтика» (14 очков) — пятнадцатая, «Сочи» (12 баллов) — шестнадцатый.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Что ждет каталонцев в Бильбао?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Смогут ли «Наполи» и «Ювентус» определить сильнейшего?
  • «Наполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.15
    •
  • «Арсенал» уверенно победит и не пропустит
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 3 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Наполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Интер — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Осасуна — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финикс — Оклахома
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры