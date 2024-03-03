Игнашевич: Каждое очко — шаг вперед для «Балтики»

Главный тренервысказался о матче против(0:0).

«Если честно, для дебюта можно было ожидать и худшего. У нас было семь новых игроков. Мы вернулись домой, поле было непростым — были повреждения и судороги. Мне понравился характер наших ребят, а что касается качества, уверен, мы в этом прибавим. Нам есть от чего отталкиваться, все будет хорошо у команды.

Тревожно было только из‑за повреждений: Капленко, судороги у Бистровича. Еще у Луны была непростая ситуация, он уже с желтой карточкой несколько раз киксанул мимо мяча.

Хотелось бы больше хорошего контроля мяча. Но нужно понимать, что поле было тяжелым. "Сочи" имел преимущество, они действовали более структурно, но в концовке мы создали моменты и могли выиграть. Благодарен ребятам за игру.

Каждое очко — шаг вперед для Балтики», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Позиции команд остались прежними: «Балтика» (14 очков) — пятнадцатая, «Сочи» (12 баллов) — шестнадцатый.