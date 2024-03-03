«Аталанта» — «Болонья»: счет матча 1:2, обзор голов

Джошуа Зиркзее Фото: globallookpress.com
На гол Адемолы Лукмана гости ответили точными ударами Джошуа Зиркзее и Льюиса Фергюсона.
Отметим, что российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену на 66-й минуте, заменив Джорджио Скальвини.
Футбол. Италия. Серия А
Аталанта — Болонья 1:2
Голы: 1:0 Адемола Лукман (28'), 1:1 Джошуа Зиркзее (пенальти) (57'), 1:2 Льюис Фергюсон (61') Аталанта: Марко Карнесекки, Джорджио Скальвини (Алексей Миранчук, 66'), Берат Джимсити, Зеад Колашинац, Давиде Дзаппакоста (Эмиль Хольм, 62'), Маттео Руджери (Исак Хин, 89'), Марио Пашалич (Эдерсон, 62'), Мартен де Рон, Теун Коопмейнерс, Шарль Де Кетеларе (Джанлука Скамакка, 66'), Адемола Лукман Болонья: Лукаш Скорупски, Виктор Кристансен, Риккардо Калафьори, Сэм Бёкема, Стефан Пош (Джон Лукуми, 46'), Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер, Дан Ндой (Михел Эбишер, 87'), Джошуа Зиркзее (Йенс Одгор, 81'), Риккардо Орсолини (Алексис Салемакерс, 46'), Giovanni Fabbian (Кацпер Урбаньски, 56') Предупреждения: Стефан Пош (6'), Теун Коопмейнерс (14'), Эмиль Хольм (64'), Эдерсон (69'), Йенс Одгор (90 + 5')
Победа позволила «Болонье» набрать 51 очко и закрепиться на четвертом месте в турнирной таблице. У «Аталанты» осталось 46 пунктов и шестая строчка.