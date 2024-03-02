Аллегри про дисквалификацию Погба: По-человечески мне очень жаль его

Главный тренервысказался о дисквалификации полузащитника командыиз-за допинга.

«Я написал ему сообщение два дня назад. По-человечески мне очень жаль его. Футбол теряет замечательного игрока, которого я имел удовольствие тренировать. К тому же Поль — очень хороший человек», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, что в 2023-м году Погба сдал 2 положительные допинг-пробы, где был обнаружен слишком высокий уровень тестостерона. 29-го февраля стало известно, что полузащитник дисквалифицирован на 4 года.

В нынешнем сезоне Погба провел 2 матча за «Ювентус» в рамках Серии А, в которых не сумел отличиться результативными действиями.