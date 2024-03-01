«Атлетик» — «Атлетико» Мадрид: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

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    «Атлетик» стал вторым финалистом Кубка Испании

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    В ответном матче полуфинала Кубка Испании «Атлетик» из Бильбао без проблем обыграл «Атлетико» Мадрид и стал финалистом турнира.

    Иньяки Уильямс
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    Иньяки Уильямс

    Напомним, их первая встреча в Мадриде завершилась победой команды Эрнесто Вальверде со счетом 1:0.

    Уже на 13-й минуте Иньяки Уильямс вывел хозяев вперед после передачи своего младшего брата Нико Уильямс.

    Во втором голе нападающие поменялись ролями, он был забит в конце первого тайма.

    На 61-й минуте «Атлетик» отличился в третий раз, автором гола стал нападающий Горка Гурусета.

    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей
    Атлетик — Атлетико 3:0
    Голы: 1:0 Иньяки Уильямс (13'), 2:0 Нико Уильямс (42'), 3:0 Горка Гурусета (61') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос (Рауль Гарсия, 89'), Даниэль Вивиан, Айтор Паредес, Иньиго Лекуэ, Иньиго Руис де Галарета (Дани Гарсия, 68'), Ойан Сансет (Unai Gomez, 80'), Иньяки Уильямс (Алехандро Беренгер, 80'), Нико Уильямс, Горка Гурусета, Benat Prados Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Пабло Барриос, 54'), Марио Эрмосо (Рейнилду Мандава, 53'), Стефан Савич, Маркос Льоренте, Коке (Сауль Ньигес, 65'), Родриго Де Пауль, Аксель Витсель, Анхель Корреа (Мемфис Депай, 54'), Альваро Мората, Самуэл Лино Предупреждения: Марио Эрмосо (28'), Иньиго Руис де Галарета (40'), Икер Муньяин (45 + 3'), Иньиго Лекуэ (66'), Оскар де Маркос (74')

    В финале Кубка Испании баски сыграют с «Мальоркой».

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