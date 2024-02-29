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    Вальверде: Стиль игры «Атлетика» не сильно меняется от матча к матчу

    Футбол Кубок Испании Футбол Испании Атлетик Атлетико
    Главный тренер «Атлетик» Бильбао Эрнесто Вальверде высказался о предстоящем ответном матче Кубка Испании с мадридским «Атлетико».

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    Первая игра завершилась победой «Атлетика» со счётом 1:0.

    «Мы побеждаем, но это не тот значительный результат, который окончательно определяет ход матча. Разница минимальна, и мы должны играть так, как будто это новая игра, как будто на табло 0:0.

    Наш стиль не сильно меняется от игры к игре. Иногда соперник навязывает свой футбол, как во втором тайме первого матча, но я не думаю, что завтра мы увидим совсем другую команду», — приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

    Встреча между командами состоится сегодня, 29 февраля, на стадионе «Сан-Мамес» в 23:30 мск.

    Первый финалист Кубка Испании уже известен. Им стала «Мальорка», обыгравшая в полуфинале «Реал Сосьедад» в серии пенальти.

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