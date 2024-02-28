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    Андрей Лунев: Трансфер в «Байер» не был ошибкой

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    Вратарь «Карабаха» Андрей Лунев выразил мнение, что его переход в «Байер» не был ошибкой.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Я никогда не воспринимал переход в "Байер" как ошибку. Просто не совсем удачный этап в плане реализации своих амбиций и целей. Но я не могу назвать это ошибкой.

    В ноябре-декабре был разговор в клубом: они хотели меня оставить. Но я понимал, что глобально ситуация не изменится. А потом ещё и травма случилась, которая сделала дальнейшие перспективы совсем туманными. Поэтому я не думал остаться. Хотел играть и для себя принял решение», — сказал Лунёв «Чемпионату».

    В нынешнем сезоне Лунев в 22 матчах за клуб во всех турнирах пропустил 29 голов.

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