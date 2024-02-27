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    Невилл: Я чувствовал страх игроков «Челси» в матче с «Ливерпулем»

    Футбол Челси Ливерпуль Кубок Лиги Футбол Англии
    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Невилл объяснил, почему жестко раскритиковал игроков «Челси» после поражение от «Ливерпуля» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

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    «Челси» пропустил единственный гол за несколько минут до завершения овертайма.

    «Если вы слушали, как я комментировал игру "Челси" в дополнительное время, то чувствовали, как я злился все сильнее с первой минуты и до конца матча.

    Я чувствовал страх "Челси", когда заметил, что они просели против "Ливерпуля". Почему они позволяют этим молодым парням и Юргену Клоппу обретать уверенность?

    Болельщики "Ливерпуля" распевали минут пять, потому что ощущали запах крови и страха парней в синих футболках.

    В перерыве (между экстра-таймами — прим.) Маурисио Почеттино должен был донести до своих игроков, что у них есть 15 минут, чтобы победить или не проиграть команде, у которой есть только два игрока стартового состава — Луис Диас и Вирджил ван Дейк.

    Они должны были покинуть поле без сожаления. "Челси" должен был воспользоваться моментом, но упустил его», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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