Невилл: Я чувствовал страх игроков «Челси» в матче с «Ливерпулем»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед»объяснил, почему жестко раскритиковал игроковпосле поражение от(0:1) в финале Кубка английской лиги.

«Челси» пропустил единственный гол за несколько минут до завершения овертайма.

«Если вы слушали, как я комментировал игру "Челси" в дополнительное время, то чувствовали, как я злился все сильнее с первой минуты и до конца матча.

Я чувствовал страх "Челси", когда заметил, что они просели против "Ливерпуля". Почему они позволяют этим молодым парням и Юргену Клоппу обретать уверенность?

Болельщики "Ливерпуля" распевали минут пять, потому что ощущали запах крови и страха парней в синих футболках.

В перерыве (между экстра-таймами — прим.) Маурисио Почеттино должен был донести до своих игроков, что у них есть 15 минут, чтобы победить или не проиграть команде, у которой есть только два игрока стартового состава — Луис Диас и Вирджил ван Дейк.

Они должны были покинуть поле без сожаления. "Челси" должен был воспользоваться моментом, но упустил его», — приводит слова Невилла Sky Sports.