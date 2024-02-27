Новичок «Краснодара»: Мне кажется, что мы в чем-то похожи с Бускетсом

Полузащитниксравнил свою игру с испанским защитником

«Описать себя как футболиста в 3-х словах? Техника, характер, стержень.

Похож ли я с Бускетсом? Да, я всегда говорил, что Серхио был и остается моим ориентиром. Смотрю много видео с ним, чтобы стараться делать некоторые вещи так же, как он.

Например, пытаюсь понять его специфическую технику. Мне кажется, что мы в чем-то похожи: я тоже не позволяю себе терять мяч, отдаю передачи, которые точно дойдут до адресата, — сказал Кастаньо Чемпионату.

Напомним, что полузащитник пополнил состав "Краснодара" в зимнее трансферное окно, перейдя из мексиканского "Крус Асуля".

"Быки" занимают 1-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе после 18-и туров.