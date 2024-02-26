Черчесов: Дзюба — высококлассный игрок, он еще не раз порадует болельщиков

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о перспективах нападающего «Локомотива»

«Во-первых, надо отметить, что Артем — это высококлассный игрок. Не знаю, сколько он забьет, насколько я знаю, он пропускал один сбор из-за травмы, но я уверен, что Дзюба обязательно еще не раз порадует всех болельщиков своей игрой.

На вопрос, сколько он еще сможет играть, я также затрудняюсь ответить, потому что это вопрос не ко мне, а к его физиологии», — приводит слова Черчесова ТАСС.

В текущем сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.