Аршавин об игре Миранчука: Кратко — ни о чем

Экс-полузащитники сборной Россиивысказался об игре российского футболистав матче 26-го тура Серии А с(1:1).

«За два месяца, в течение которых у "Аталанты" продолжается взлёт, это самая неудачная игра её лидеров — (Тёна) Копмейнерса, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них игра не получилась, они впереди не создавали давление. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли.

Игра Миранчука? Кратко — ни о чём», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После этого матча «Аталанта» занимает 5-е место в таблице Серии А с 46-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Миранчук провел 16 матчей за «богинь» в чемпионате Италии, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.