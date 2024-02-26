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    Аршавин об игре Миранчука: Кратко — ни о чем

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    Экс-полузащитник «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин высказался об игре российского футболиста «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 26-го тура Серии А с «Миланом» (1:1).

    Алексей Миранчук — полузащитник «Аталанты»
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    Алексей Миранчук — полузащитник «Аталанты»

    «За два месяца, в течение которых у "Аталанты" продолжается взлёт, это самая неудачная игра её лидеров — (Тёна) Копмейнерса, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них игра не получилась, они впереди не создавали давление. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли.

    Игра Миранчука? Кратко — ни о чём», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Аталанта» занимает 5-е место в таблице Серии А с 46-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Миранчук провел 16 матчей за «богинь» в чемпионате Италии, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.

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