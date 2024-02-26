Аршавин об игре Миранчука: Кратко — ни о чем

Алексей Миранчук — полузащитник «Аталанты» Фото: globallookpress.com
«За два месяца, в течение которых у "Аталанты" продолжается взлёт, это самая неудачная игра её лидеров — (Тёна) Копмейнерса, (Шарля) де Кетеларе, Миранчука. У них игра не получилась, они впереди не создавали давление. Когда мяч к ним приходил, они быстро его теряли.
Игра Миранчука? Кратко — ни о чём», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
После этого матча «Аталанта» занимает 5-е место в таблице Серии А с 46-ю очками в активе. В нынешнем сезоне Миранчук провел 16 матчей за «богинь» в чемпионате Италии, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи.