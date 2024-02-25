Клопп: То, что произошло — полнейшее безумие, такие вещи невозможны

Главный тренервысказался о победе над(1:0) в финале Кубка английской лиги.

«То, что произошло — полнейшее безумие, такие вещи невозможны. Команда, состав и воспитанники показал характер. Я очень горд быть частью этого.

Самое безумное, что мы это заслужили. Моментами везло и нам, и сопернику. Ребята показали себя, это было действительно круто. Уверен, мы привлекли всю молодежь! Нам нужны были свежие игроки, и они справились со своей задачей, пусть они и очень молоды. Ребята долго тренировались с нами, они точно знают, что надо делать.

И не только они — посмотрите, как Харви Эллиотт играл в течение 120 минут, как Эндо шел на церемонию на негнущихся ногах. Я не упомянул Конора Брэдли, он был очень хорош , как и Куивин Келлехер. У нас есть лучший вратарь в мире и лучший запасной вратарь.

Я наконец-то увидел свою семью на трибунах, они были очень счастливы. Остальное мне нужно обдумать», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» в десятый раз в истории стал победителем Кубка английской лиги. Команда является рекордсменом по победам в турнире.