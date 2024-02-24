Терри: Роналду и Месси — лучшие игроки в истории

Бывший защитникответил на вопрос о том, кого считает сильнейшим футболистом в истории.

«Мне придётся разочаровать пару человек, но я сделаю выбор в пользу Роналду. Когда речь заходит о, возможно, лучших игроках в истории, то это Криштиану и Месси, но Роналду должен быть в моей команде.

Он является отличным примером для молодёжи, потому что забивал и отлично проявлял себя не только в Англии, но и в других странах. И по-прежнему добивался больших успехов — это поразительно.

Считаю, что Премьер-лига — лучший чемпионат в мире. Так было последние 20 лет и так будет впредь. Где бы Роналду ни был, он являлся одним из лучших и продолжал забивать. Поэтому он главный пример для молодых игроков», — приводит слова Терри Sportskeeda.