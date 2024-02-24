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    Семин: Оцениваю трансферную кампанию «Краснодара» с положительной точки зрения

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    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о трансферной кампании «Краснодара».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Я оцениваю трансферную кампанию "Краснодара" с положительной точки зрения. Они купили игроков, которые их усилят. У них своя обойма высокого уровня. Лишние люди могут только помешать в достижении чемпионства. Правильное решение в том, что ни в коем случае не нужны лишние люди, которые могли бы нарушить общий баланс команды. Я бы на их месте поступил также», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    В настоящий момент «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России

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