Семин: Оцениваю трансферную кампанию «Краснодара» с положительной точки зрения

Бывший тренервысказался о трансферной кампании

«Я оцениваю трансферную кампанию "Краснодара" с положительной точки зрения. Они купили игроков, которые их усилят. У них своя обойма высокого уровня. Лишние люди могут только помешать в достижении чемпионства. Правильное решение в том, что ни в коем случае не нужны лишние люди, которые могли бы нарушить общий баланс команды. Я бы на их месте поступил также», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России