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    «Лацио» сломил сопротивление «Торино»

    «Торино» — «Лацио»: счет матча 0:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Торино Лацио
    В перенесенном матче 21-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде переиграл «Торино» со счетом 2:0.

    «Лацио»
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    «Лацио»

    Авторами точных ударов в этом противостоянии стали Матео Гендузи и Данило Катальди.

    Отметим, что «Лацио» доигрывал поединок вдесятером из-за удаления Марио Гилы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Лацио 0:2
    Голы: 0:1 Маттео Гюэндузи (50'), 0:2 Данило Катальди (56') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи (Адриен Тамез, 75'), Маттео Ловато, Адам Масина (Пьетро Пеллегри, 85'), Рауль Белланова, Кароль Линетти (Гвидас Гинейтис, 75'), Иван Илич (Самуэле Риччи, 55'), Валентин Лацаро, Никола Влашич, Антонио Санабрия, Дуван Сапата Лацио: Иван Проведель, Эльсеид Хюсай (Мануэль Лаццари, 46'), Алессио Романьоли, Марио Хила, Фелипе Андерсон, Густав Исаксен (Педро Родригес, 75'), Луис Альберто (Николо Казале, 80'), Данило Катальди, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Чиро Иммобиле (Валентин Кастеллано, 55') Предупреждения: Иван Илич (15'), Кароль Линетти (27'), Марио Хила (65'), Маттео Ловато (72'), Марио Хила (79')

    Календарь и таблица Серии А

    Благодаря этой победе «Лацио» набрал 40 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. У «Торино» осталось 36 пунктов и десятая строчка.

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