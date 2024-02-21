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    В РПЛ планируют со следующего сезона ввести налог на легионеров

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    Генсек РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможное введение налога на иностранных футболистов в РПЛ.

    Максим Митрофанов
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    Максим Митрофанов

    Он сообщил, что организация планирует рассмотреть вопрос с налогом на легионеров в сезоне 2024/2025 или 2025/2026.

    «Что с инициативой ввести налог на легионеров в РПЛ? Она находится в состоянии заморозки. Сначала мы её заморозили из-за пандемии, которая ударила по доходам клубов, потом продлили заморозку из-за потери доходов от участия в еврокубках. Тем не менее решение принято, концепция утверждена.

    Наверное, в течение полугода разумно будет комитетам ещё раз рассмотреть этот вопрос, понять позицию клубов. Хотя она предсказуема, вряд ли клубы захотят платить. Но важно выслушать их позицию. А дальше рассмотрим вопрос на исполкоме, насколько возможно реализовать эту историю с сезона-2024/2025. Либо продлить заморозку ещё на один сезон», — цитирует Митрофанова «Спорт-экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Согласно нему, каждый РПЛ будет платить 5-10 тысяч рублей за каждую минуту, которую иностранец провел на футбольном поле. Сумма налога будет зависеть от возраста иностранного игрока.

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