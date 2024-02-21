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    Стало известно, почему Кержаков остался жить в Сербии

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    Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Александр Кержаков даже через несколько месяцев после увольнения из «Спартака» (Суботица) продолжает жить в Сербии. Об этом сообщил вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, родной брат Александра.

    Александр Кержаков
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    Александр Кержаков

    «Мой брат живет в Сербии, так как его сын учится в местной школе. Решили ничего не менять. Поэтому пока там.

    Разочарования от работы тренером у него не наступило. Он просто горит этим.

    Можно ли сказать, что сейчас черная полоса? Не назову это черной полосой. Скорее опыт. Потом будет что-то белое. У него есть предложения, 100%.

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    • Соглашусь ли я войти в его штаб? Наверное, нет. Но если будет безвыходная ситуация — как я могу не помочь брату?», — приводит слова Михаила Кержакова «Чемпионат».

    Напомним, в России Кержаков тренировал «Томь» и «Пари НН».

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