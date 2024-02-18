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    «Валенсия» и «Севилья» поделили очки в матче Примеры

    «Валенсия» — «Севилья»: счет матча 0:0, обзор

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    «Валенсия» сыграла вничью с «Севильей» (0:0) в матче 25-го тура испанской Примеры.

    «Севилья»
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    «Севилья»

    За весь поединок «Валенсия» нанесла 4 удара в створ ворот и 7 раз подала угловые. «Севилья» лишь один раз угрожала воротам соперника и 8 раз сфолила.

    Футбол. Испания. Примера
    Валенсия — Севилья 0:0
    Валенсия: Георгий Мамардашвили, Димитри Фулкье, Кристьян Москера, Муктар Дьякаби, Уго Гильямон (Alberto Mari, 86'), Фран Перес (Хави Герра, 73'), Пепелу, Серхи Канос (Peter Gonzalez, 64'), Роман Яремчук (Хесус Васкес Алькальде, 73'), Уго Дуро, Jose Gayà Севилья: Эрьян Нюланд, Кике Салас, Серхио Рамос, Луак Баде, Оливер Торрес, Бубакари Сумаре, Джибриль Соу (Сусо, 70'), Хесус Навас, Юссеф Эн-Несири, Маркос Акунья (Adrià Pedrosa, 46'), Isaac Romero (Alejo Veliz, 86') Предупреждение: Луак Баде (78')

    После этого матча «Валенсия» занимает 8-е место в таблице Примеры с 36-ю очками в активе. «Севилья» — на 14-й позиции (24 балла).

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