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    Клопп сообщил, что Александер-Арнольд и Собослаи не сыграют в финале Кубка лиги

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Челси Ливерпуль
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о скором финале Кубка английской лиги против «Челси».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Люди думают о финале, и это совершенно нормально, но впереди у нас ещё две игры — с "Брентфордом" и "Лутоном". Пока что я даже не задумывался о том, что будет к финалу Кубка лиги.

    Да, это одна игра, но впереди ещё две, и мне жаль, что Трент и Собо не смогут принять в них участия. Я бы сказал, что у Доминика нет шансов сыграть с "Челси", а Трент вернётся в строй и того позже. Через неделю или две, может», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

    Поединок «Ливерпуля» и «Челси» запланирован на 25 февраля.

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