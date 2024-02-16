Клопп сообщил, что Александер-Арнольд и Собослаи не сыграют в финале Кубка лиги

Главный тренервысказался о скором финале Кубка английской лиги против

«Люди думают о финале, и это совершенно нормально, но впереди у нас ещё две игры — с "Брентфордом" и "Лутоном". Пока что я даже не задумывался о том, что будет к финалу Кубка лиги.

Да, это одна игра, но впереди ещё две, и мне жаль, что Трент и Собо не смогут принять в них участия. Я бы сказал, что у Доминика нет шансов сыграть с "Челси", а Трент вернётся в строй и того позже. Через неделю или две, может», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

Поединок «Ливерпуля» и «Челси» запланирован на 25 февраля.