Сарри: Победа над «Баварией» могла быть крупнее

Главный тренер «Лацио»оценил победу в матче с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

«Есть удовлетворение, потому что мы победили одну из сильнейших команд Европы, но также и огорчение, потому что счёт мог быть крупнее. Понравилась компактность и дух команды, мы двигались одним мозгом, и это важно. Мы знали, что будут трудные моменты, но также и возможности, которыми мы и воспользовались

Мы решили снизить линию прессинга, но иногда они опускали нас слишком глубоко. "Бавария" атакует множеством игроков, но в моменты потери мяча они могут дать нам пространство для контратак», — приводит слова Сарри TMW Radio.

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Ответный матч между «Баварией» и «Лацио» состоится 5 марта в Мюнхене.