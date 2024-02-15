Де Росси: «Фейеноорд» играет в хороший футбол

Наставник «Ромы»поделился ожиданиями от матча с «Фейеноордом» в 1/16 финала Лиги Европы.

«Я много изучал их за последние несколько недель. Был впечатлён, когда увидел их на "Олимпико" в прошлогодней Лиге Европы. Они играют в хороший футбол, и у них есть несколько отличных игроков. Я думаю, это будет хорошая игра, ожидаю тяжёлого матча.

Я уверен, что там будет огненная атмосфера. Игроки выходят на поле со своими мыслями, и это то, на чём нам нужно сосредоточиться», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

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«Фейеноорд» и «Рома» встретятся 15 февраля в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.