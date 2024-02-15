ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманКоман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах
    Все новости спорта

    Де Росси: «Фейеноорд» играет в хороший футбол

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Эредивизия Фейеноорд Серия A Футбол Италии Рома
    Наставник «Ромы» Даниэле Де Росси поделился ожиданиями от матча с «Фейеноордом» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Даниэле Де Росси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниэле Де Росси

    «Я много изучал их за последние несколько недель. Был впечатлён, когда увидел их на "Олимпико" в прошлогодней Лиге Европы. Они играют в хороший футбол, и у них есть несколько отличных игроков. Я думаю, это будет хорошая игра, ожидаю тяжёлого матча.

    Я уверен, что там будет огненная атмосфера. Игроки выходят на поле со своими мыслями, и это то, на чём нам нужно сосредоточиться», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Фейеноорд» и «Рома» встретятся 15 февраля в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Милан» на своем поле одолеть «Ренн»?
  • «Милан» — «Ренн». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сделает ли «Брага» хороший задел в первом матче?
  • «Брага» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Магнитка» проведет сильный матч в Казани
  • «Ак Барс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.62
  • Экспресс дня 15 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фейеноорд — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенфика — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Кельн — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 12:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Герта — Магдебург
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры