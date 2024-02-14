«Спартак» и «Кайрат» опубликовали стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ

Стали известны стартовые составы на матч Зимнего Кубка РПЛ

«Спартак»: Максименко, Чернов, Бабич, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Умяров, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.

«Кайрат»: Устименко, Юлдошев, Гадрани, Широбоков, Арад, Мрынский, Садыбеков, Сергеев, Зария, Сантана, Жоао Паоло.

Матч между этими командами состоится 14-го февраля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

«Спартак» занимает 2-е место в таблице Зимнего Кубка РПЛ с 3 очками в активе, а «Кайрат» — на 4-й позиции с тем же количеством баллов.