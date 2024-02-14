ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кингсли КоманКоман, Эвра, Анелька, Меньян и еще топ-10 воспитанников «ПСЖ», которые добились успеха в других клубах
  • 15:13
    • Сборная России проведет товарищеский матч с Парагваем
  • 19:42
    • Стала известна символическая сборная Кубка Африки-2024
  • 19:32
    • «Пари НН» и «Урал» не выявили победителя в товарищеском матче
  • 19:21
    • Сафиуллин проиграл в первом круге на турнире в Роттердаме
  • 18:53
    • «Спартак» и «Кайрат» опубликовали стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ
    Все новости спорта

    «Спартак» и «Кайрат» опубликовали стартовые составы на матч Зимнего кубка РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Казахстанская Премьер-лига Кайрат Зимний кубок РПЛ
    Стали известны стартовые составы на матч Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» — «Кайрат».

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    «Спартак»: Максименко, Чернов, Бабич, Хлусевич, Зобнин, Пруцев, Умяров, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.

    «Кайрат»: Устименко, Юлдошев, Гадрани, Широбоков, Арад, Мрынский, Садыбеков, Сергеев, Зария, Сантана, Жоао Паоло.

  • Топ-7 зимних трансферов РПЛ
  • Нино и Артур станут лидерами «Зенита», Ньямси снимет проблемы «Локомотива» в обороне, Угальде не сможет раскрыться в «Спартаке»
  • 12/02/2024

    • Матч между этими командами состоится 14-го февраля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    «Спартак» занимает 2-е место в таблице Зимнего Кубка РПЛ с 3 очками в активе, а «Кайрат» — на 4-й позиции с тем же количеством баллов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Лацио» проблемами «Баварии»?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Окажет ли «Реал Сосьедад» сопротивление ПСЖ?
  • ПСЖ — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Потеряет ли «Болонья» пятое место?
  • «Болонья» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.15
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Брага — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Милан — Ренн
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Шахтер Донецк — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Сибирь — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры