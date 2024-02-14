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    «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: стартовые составы на 1/8 финала ЛЧ

    «ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: составы, прогноз, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским «ПСЖ» и испанским «Реал Сосьедад».

    Брадли Баркола — талант «ПСЖ»
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    Брадли Баркола — талант «ПСЖ»

    «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Бералдо, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Баркола.

    «Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Барренечеа, Силва.

    Российский полузащитник Арсен Захарян остался на скамейке запасных.

    Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — 23:00 (мск).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут. Трансляция будет проходить по ссылке.

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