«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»: составы, прогноз, коэффициенты

Брадли Баркола — талант «ПСЖ» Фото: globallookpress.com
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Данило, Бералдо, Заир-Эмери, Руис, Витинья, Дембеле, Мбаппе, Баркола.
«Реал Сосьедад»: Ремиро, Галан, Ле Норман, Субельдия, Траоре, Мерино, Субименди, Мендес, Кубо, Барренечеа, Силва.
Российский полузащитник Арсен Захарян остался на скамейке запасных.
Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало — 23:00 (мск).
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Прогноз на эту встречу можно посмотреть тут. Трансляция будет проходить по ссылке.