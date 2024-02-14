«Болонья» — «Фиорентина»: счет матча 2:0 (1:0), обзор голов

В перенесенном матче 21-го тура итальянской Серии Авыиграла усо счетом 1:0.

Первый гол на 12-й минуте забил Рикардо Орсолини с передачи Льюиса Фергюсона.

Лидер «Болоньи» мог оформить дубль на 36-й минуте, но его мяч после просмотра ВАР был отменен из-за положения вне игры.

А уже в добавленное время точку в матче поставил недавний новичок датчанин Йенс Одгор. Он забил второй матч кряду.

Футбол. Италия. Серия А Болонья — Фиорентина 2:0 Голы: 1:0 Риккардо Орсолини (12'), 2:0 Йенс Одгор (90 + 5') Болонья: Федерико Равалья, Стефан Пош, Сэм Бёкема, Джон Лукуми, Виктор Кристансен (Риккардо Калафьори, 88'), Алексис Салемакерс (Хараламбос Ликояннис, 79'), Ремо Фройлер, Михел Эбишер (Giovanni Fabbian, 71'), Льюис Фергюсон, Риккардо Орсолини (Дан Ндой, 79'), Джошуа Зиркзее (Йенс Одгор, 88') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Кристиано Бираги, Лука Раньери, Никола Миленкович, Джакомо Бонавентура (Лукас Бельтран, 57'), Роландо Мандрагора (Альфред Дункан, 84'), Артур Мело (Максим Лопес, 84'), Андреа Белотти, Николас Гонсалес (M'bala Nzola, 71'), Жонатан Иконе, Michael Kayode Предупреждения: Никола Миленкович (34'), Ремо Фройлер (59'), Стефан Пош (90 + 2'), Кристиано Бираги (90 + 2'), Лукас Бельтран (90 + 8')

«Болонья»в следующем матче сыграет в гостях с «Лацио».

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