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    Президент «Урала» сообщил, что Помазун не перейдет в «Спартак» зимой

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем Ильи Помазуна.

    Илья Помазун
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    Илья Помазун

    «Может ли Помазун перейти в "Спартак"? Эти сообщения меня не нервируют.

    У нас в арендном соглашении с ЦСКА прописано, что армейцы могут его отозвать в том случае, если предупредят нас за 15 дней до закрытия трансферного окна. Думаю, Илья отыграет в "Урале" до конца сезона. А дальше уже видно будет. Как решит ЦСКА, будет ли какое-то предложение по нему? Посмотрим.

    У Ильи есть большое желание поиграть за границей. Но сейчас, мне кажется, это сделать нереально», — цитирует Иванова «СЭ».

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