Президент «Урала» сообщил, что Помазун не перейдет в «Спартак» зимой

Президент «Урала»высказался о будущем

«Может ли Помазун перейти в "Спартак"? Эти сообщения меня не нервируют.

У нас в арендном соглашении с ЦСКА прописано, что армейцы могут его отозвать в том случае, если предупредят нас за 15 дней до закрытия трансферного окна. Думаю, Илья отыграет в "Урале" до конца сезона. А дальше уже видно будет. Как решит ЦСКА, будет ли какое-то предложение по нему? Посмотрим.

У Ильи есть большое желание поиграть за границей. Но сейчас, мне кажется, это сделать нереально», — цитирует Иванова «СЭ».