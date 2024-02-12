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    Деку: У Аморима недостаточно опыта, чтобы возглавить «Барселону»

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал разговоры о том, что каталонский клуб может назначить на пост главного тренера Рубена Аморима из лиссабонского «Спортинга».

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Португальский тренер в "Барселоне"? Скажите мне, сколько португальских тренеров готовы к тому, чтобы взять на себя груз ответственности за такую команду вдобавок ко всем трудностям?

    Аморим проделал отличную работу в "Спортинге", и стиль его команды напоминает игру "Барселоны". Но у Рубена недостаточно опыта», — цитирует Деку SOL.

    39-летний Рубен Аморим — один из сильнейших тренеров новой волны. Он в 2020 году возглавил «Спортинг», выиграл с ним чемпионат, Суперкубок Португалии и два Кубка португальской лиги.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Барселону» сейчас тренирует Хави, который объявил об уходе по окончании сезона.

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