ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек ХерманссонХерманссон остановил Пайфера, Иге нокаутировал Фили. Обзор карда UFC Vegas 86
  • 11:49
    • Подпишись на нас в ВК и Telegram и получи от LiveSport 10000 рублей
  • 10:53
    • Глушаков покинул расположение «Ростова»
    Все новости спорта

    Головин о победе над «Ниццей»: Хорошо, что удалось забить третий гол и по делу выиграть этот матч

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Монако Ницца Лига 1 Футбол Франции
    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Ниццей» (3:2) в 21-м туре чемпионата Франции.

    Александр Головин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Головин

    «Получилась напряженная и эмоциональная игра. Пять голов, много борьбы, огромное количество желтых карточек, удаление, в общем настоящее дерби.

    К тому же мы проиграли им дома в первом круге, нужно было реабилитироваться. Плюс сейчас еще и с турнирной точки зрения многое стояло на кону. Нас устраивали только три очка, поэтому одержать победу в таком матче очень ценно и важно.

    Надо отдать должное сопернику: видно, что они на ходу, находятся в хорошей форме и, даже играя в меньшинстве, нашли свой шанс, отыгрались, использовав стандарт. Тем не менее мы атаковали больше и острее.

  • Саудовский принц может купить «Монако» или «Марсель»
  • Читайте по теме

    • Хорошо, что удалось практически сразу забить третий гол и по делу выиграть этот матч. Знаю, что для наших болельщиков победа над "Ниццей" является особенным событием. Здорово, что смогли порадовать их», — приводит слова Головина Sport24.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативного футбола без оглядки на ворота
  • «Кристал Пэлас» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» готов разобраться с нынешним «Локомотивом»?
  • «Локомотив» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Сможет ли «Ювентус» переиграть «Удинезе»?
  • «Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Альмерия — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Копенгаген — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Визела
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Кардифф
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры