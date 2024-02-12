Головин о победе над «Ниццей»: Хорошо, что удалось забить третий гол и по делу выиграть этот матч

Полузащитник «Монако»прокомментировал победу над «Ниццей» (3:2) в 21-м туре чемпионата Франции.

«Получилась напряженная и эмоциональная игра. Пять голов, много борьбы, огромное количество желтых карточек, удаление, в общем настоящее дерби.

К тому же мы проиграли им дома в первом круге, нужно было реабилитироваться. Плюс сейчас еще и с турнирной точки зрения многое стояло на кону. Нас устраивали только три очка, поэтому одержать победу в таком матче очень ценно и важно.

Надо отдать должное сопернику: видно, что они на ходу, находятся в хорошей форме и, даже играя в меньшинстве, нашли свой шанс, отыгрались, использовав стандарт. Тем не менее мы атаковали больше и острее.

Хорошо, что удалось практически сразу забить третий гол и по делу выиграть этот матч. Знаю, что для наших болельщиков победа над "Ниццей" является особенным событием. Здорово, что смогли порадовать их», — приводит слова Головина Sport24.