Буффон: Я не знаю, как ПСЖ не выиграл ЛЧ с Неймаром, Мбаппе, Вератти и Силвой

Бывший голкиперудивлен, почему парижская команда ни разу не выиграла Лигу чемпионов, имея в своем арсенале звездный состав.

«Когда я перешёл в ПСЖ из "Ювентуса", я увидел в Париже нескольких отличных игроков, и я подумал: "Мамма Миа", если мы приведём этих игроков в "Ювентус", мы выиграем четыре Лиги чемпионов подряд.

Я не знаю, как ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов со всеми этими игроками: Маркиньосом, Силвой, Верратти, Неймаром и Мбаппе», — приводит слова Буффона BSMT.

Напомним, что ПСЖ сыграет 1-й матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реал Сосьедадом» 14-го февраля в 23:00 мск. Ответная игра состоится 5-го марта.