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    Буффон: Я не знаю, как ПСЖ не выиграл ЛЧ с Неймаром, Мбаппе, Вератти и Силвой

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    Бывший голкипер ПСЖ и «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон удивлен, почему парижская команда ни разу не выиграла Лигу чемпионов, имея в своем арсенале звездный состав.

    Джанлуиджи Буффон
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    Джанлуиджи Буффон

    «Когда я перешёл в ПСЖ из "Ювентуса", я увидел в Париже нескольких отличных игроков, и я подумал: "Мамма Миа", если мы приведём этих игроков в "Ювентус", мы выиграем четыре Лиги чемпионов подряд.

    Я не знаю, как ПСЖ никогда не выигрывал Лигу чемпионов со всеми этими игроками: Маркиньосом, Силвой, Верратти, Неймаром и Мбаппе», — приводит слова Буффона BSMT.

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