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    Кейн о поражении «Баварии»: Это больно, мы хотели другого результата

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    Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался о поражении своей команды в матче 21-го тура Бундеслиги с «Байером» (0:3).

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Мы плохо контролировали мяч. Думаю, что в первом и даже втором тайме мы хорошо прессинговали, но очень быстро отдавали им мяч. Это позволило "Байеру" набрать обороты.

    В заключительной трети мы были не очень хороши в индивидуальных дуэлях. Также сегодня не было последнего паса, так что с точки зрения владения мячом игра действительно получилась разочаровывающей.

    Сейчас мы отстаём на пять очков, но впереди ещё много матчей. Это больно, мы хотели другого результата, но нам необходимо сосредоточиться, во-первых, на Лиге чемпионов, во-вторых, на следующей игре чемпионата», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

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    • После поражения от «Байера» мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе, отставая от команды Хаби Алонсо на 5 очков.

    Напомним, что в следующем матче «Бавария» сыграет против «Лацио» в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов 14-го февраля в 23:00 мск.

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