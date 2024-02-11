Кейн о поражении «Баварии»: Это больно, мы хотели другого результата

Нападающийвысказался о поражении своей команды в матче 21-го тура Бундеслиги с(0:3).

«Мы плохо контролировали мяч. Думаю, что в первом и даже втором тайме мы хорошо прессинговали, но очень быстро отдавали им мяч. Это позволило "Байеру" набрать обороты.

В заключительной трети мы были не очень хороши в индивидуальных дуэлях. Также сегодня не было последнего паса, так что с точки зрения владения мячом игра действительно получилась разочаровывающей.

Сейчас мы отстаём на пять очков, но впереди ещё много матчей. Это больно, мы хотели другого результата, но нам необходимо сосредоточиться, во-первых, на Лиге чемпионов, во-вторых, на следующей игре чемпионата», — приводит слова Кейна Sky Sport Germany.

После поражения от «Байера» мюнхенцы занимают 2-е место в таблице Бундеслиги с 50-ю очками в активе, отставая от команды Хаби Алонсо на 5 очков.

Напомним, что в следующем матче «Бавария» сыграет против «Лацио» в рамках 1-го матча 1/8 финала Лиги чемпионов 14-го февраля в 23:00 мск.