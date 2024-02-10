Мичел: Мы должны признать, что «Реал» из другой лиги

Главный тренерподвел итоги матча против(0:4).

«Мы не достигли того уровня, который требует "Реал". Я думаю, что это было скорее заслугой "Реала", чем нашей виной. Мы выкладывались по максимуму, но они были намного лучше в единоборствах. Это поможет нам стать лучше, потому что, когда ты сталкиваешься с командой такого высокого уровня, это заставляет осознать реальность.

Мы проводим невероятный сезон. Мы должны признать, что "Реал" из другой лиги, и продолжать работать. Нам не хватает одного-двух шагов, чтобы достичь того уровня, который от нас требовал Реал», — приводит слова Мичела AS.

Победа позволила 'Реалу' набрать 61 пункт и закрепиться на первом месте в турнирной таблице Примеры. У 'Жироны' 56 баллов и вторая строчка.