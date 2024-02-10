Алонсо: У нас было достаточно моментов, а у «Баварии» шансов почти не было

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Мы хотели показать себя конкурентоспособными. Мы проделали отличную работу, дисциплина и сплоченность команды были великолепными. Выступление в целом было великолепным, парни показали себя очень вовлеченными. Все футболисты показали топ-игру.

У нас было достаточно моментов, а у "Баварии" шансов почти не было.

У меня отличная команда, отличные игроки. Один я не справлюсь. У нас прекрасная энергия, и это главное. Никакого секрета нет, просто игроки верят, и этого мы и хотим.

Шансы на титул? Поговорим в мае. Мы должны быть реалистами и твердо стоять на ногах», — приводит слова Алонсо Bayern & Germany.

«Байер» с 55 очками продолжает лидировать в Бундеслиге и увеличил отрыв от «Баварии», которая занимает второе место, до 5 очков.

Напомним, что «Байер» продолжает идти без поражений во всех турнирах в этом сезоне.