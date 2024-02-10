«Алавес» — «Вильярреал»: счет матча 1:1 (1:1), обзор голов

Саму Омородион Фото: globallookpress.com
Оба мяча были забиты в первом тайме.
Счет открыл молодой талант хозяев Саму Омородион на 25-й минуте, а спустя 17 минут статус-кво восстановил защитник «Вильярреала» Хорхе Куэнка.
Футбол. Испания. Примера
Алавес — Вильярреал 1:1
Голы: 1:0 Саму Омородион (25'), 1:1 Хорхе Куэнка (42') Алавес: Антонио Сивера, Андони Горосабель, Абдель Абкар, Рафа Марин (Рубен Дуарте, 15'), Хави Лопес (Карлос Висенте, 69'), Алекс Солас, Антонио Бланко, Андер Гевара, Хон Гуриди (Янис Хаджи, 86'), Луис Риоха (Абде Реббах, 86'), Саму Омородион Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хорхе Куэнка, Йерсон Москера, Рауль Альбиоль, Кико Фемения, Алекс Баэна (Альберто Морено, 79'), Франсис Коклен (Этьен Капу, 80'), Сантьяго Комесанья, Александр Сёрлот, Херар Морено (Гонсалу Гуэдеш, 74'), Ильяс Ахомаш Предупреждения: Хорхе Куэнка (44'), Александр Сёрлот (71'), Luis Garcia (90 + 2')
Сейчас «Алавес» на 11-м месте с 27 очками.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Вильярреал» находится двумя позициями ниже с 25 очками.