«Лион» — «Марсель»: счет матча 1:0, обзор гола

В матче 20-го тура французской Лиги 1в родных стенах переигралсо счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Александр Ляказетт.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Марсель 1:0 Гол: 1:0 Александр Ляказетт (37') Лион: Антони Лопеш, Клинтон Мата, Дуйе Чалета-Цар, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Николас Тальяфико (Корентин Толиссо, 46'), Эрнест Нуама, Максанс Какере, Неманья Матич (Поль Акуоку, 82'), Гифт Орбан, Александр Ляказетт (Adryelson, 86'), Jake O'Brien Марсель: Пау Лопес, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Амин Арит, Аззедин Унаи, Жан Онана, Бамо Мейте (Фарис Мумбанья, 59'), Луис Энрике, Пьер-Эмерик Обамеянг, Илиман Ндиайе (Жонатан Клосс, 59'), Кентен Мерлен (Улиссес Гарсия, 81') Предупреждения: Jake O'Brien (40'), Неманья Матич (61'), Аззедин Унаи (75')

Календарь и таблица Лиги 1

Победа позволила «Лиону» набрать 19 очков и подняться на пятнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Марселя» осталось 29 баллов и восьмая позиция.