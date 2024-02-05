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    «Лион» минимально победил «Марсель»

    «Лион» — «Марсель»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Лион Марсель
    В матче 20-го тура французской Лиги 1 «Лион» в родных стенах переиграл «Марсель» со счетом 1:0.

    Александр Ляказетт
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    Александр Ляказетт

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Александр Ляказетт.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лион — Марсель 1:0
    Гол: 1:0 Александр Ляказетт (37') Лион: Антони Лопеш, Клинтон Мата, Дуйе Чалета-Цар, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Николас Тальяфико (Корентин Толиссо, 46'), Эрнест Нуама, Максанс Какере, Неманья Матич (Поль Акуоку, 82'), Гифт Орбан, Александр Ляказетт (Adryelson, 86'), Jake O'Brien Марсель: Пау Лопес, Леонардо Балерди, Самуэль Жиго, Амин Арит, Аззедин Унаи, Жан Онана, Бамо Мейте (Фарис Мумбанья, 59'), Луис Энрике, Пьер-Эмерик Обамеянг, Илиман Ндиайе (Жонатан Клосс, 59'), Кентен Мерлен (Улиссес Гарсия, 81') Предупреждения: Jake O'Brien (40'), Неманья Матич (61'), Аззедин Унаи (75')

    Календарь и таблица Лиги 1

    Победа позволила «Лиону» набрать 19 очков и подняться на пятнадцатое место в турнирной таблице Лиги 1. У «Марселя» осталось 29 баллов и восьмая позиция.

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