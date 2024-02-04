«Вильярреал» — «Кадис»: счет матча 0:0, обзор

сыграл вничью с(0:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.

За весь матч хозяева нанесли 4 удара в створ ворот и подали 13 угловых. «Кадис», в свою очередь, дважды угрожал воротам соперника и столько же раз попал в офсайд.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Кадис 0:0 Вильярреал: Филип Йоргенсен, Кико Фемения, Рауль Альбиоль, Хорхе Куэнка, Альберто Морено, Сантьяго Комесанья (Этьен Капу, 70'), Франсис Коклен (Мануэль Тригерос, 89'), Алекс Баэна, Ильяс Ахомаш, Херар Морено, Александр Сёрлот (Хосе Моралес Луис, 46') Кадис: Херемиас Ледесма, Лукас Пирес, Виктор Чуст, Хорхе Мере, Исаак Карселен, Роберт Наварро (Максимилиано Гомес, 82'), Алекс Фернандес, Гонсало Эскаланте (Romenigue Kouame, 90'), Иван Алехо (Хуанми, 76'), Рубен Собрино (Хосеба Сальдуа, 90'), Крис Рамос (Брайан Окампо, 82') Предупреждения: Франсис Коклен (48'), Сантьяго Комесанья (67'), Исаак Карселен (69'), Marcelino Garcia Toral (90 + 2'), Алекс Баэна (90 + 4')

После этого матча «Вильярреал» занимает 14-е место в таблице Примеры с 24 очками в активе. «Кадис» располагается на 18-й позиции (17 баллов).