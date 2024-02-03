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    Источник: Летом Сарри может уйти из «Лацио» в «Милан»

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    По данным MilanPress со ссылкой на Il Messaggero, Маурицио Сарри по окончании сезона намерен покинуть римский «Лацио».

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    65-летнего тренера не устраивает политика клуба, и он настроен провести серьезный разговор с президентом Клаудио Лотито.

    «Милан» отлично осведомлен о разногласиях Сарри с владельцем «Лацио» и рассматривает его в качестве альтернативы Антонио Конте, который также на претендует на пост главного тренера «россонери».

    Другим претендентом на Маурицио Сарри является «Фиорентина», которую может покинуть нынешний главный тренер Винченцо Итальяно.

    Календарь и таблица Серии А

    Сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли, который был назначен в 2019 году.

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