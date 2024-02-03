Источник: Летом Сарри может уйти из «Лацио» в «Милан»

Маурицио Сарри Фото: globallookpress.com
65-летнего тренера не устраивает политика клуба, и он настроен провести серьезный разговор с президентом Клаудио Лотито.
«Милан» отлично осведомлен о разногласиях Сарри с владельцем «Лацио» и рассматривает его в качестве альтернативы Антонио Конте, который также на претендует на пост главного тренера «россонери».
Другим претендентом на Маурицио Сарри является «Фиорентина», которую может покинуть нынешний главный тренер Винченцо Итальяно.
Сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли, который был назначен в 2019 году.