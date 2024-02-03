Источник: Летом Сарри может уйти из «Лацио» в «Милан»

По данным MilanPress со ссылкой на Il Messaggero,по окончании сезона намерен покинуть римский «Лацио».

65-летнего тренера не устраивает политика клуба, и он настроен провести серьезный разговор с президентом Клаудио Лотито.

«Милан» отлично осведомлен о разногласиях Сарри с владельцем «Лацио» и рассматривает его в качестве альтернативы Антонио Конте, который также на претендует на пост главного тренера «россонери».

Другим претендентом на Маурицио Сарри является «Фиорентина», которую может покинуть нынешний главный тренер Винченцо Итальяно.

Календарь и таблица Серии А

Сейчас «Милан» тренирует Стефано Пиоли, который был назначен в 2019 году.