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    «Штутгарт» уверенно в гостях победил «Фрайбург»

    «Фрайбург» — «Штутгарт»: счет матча 1:3 (1:2)

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    В 20-м туре чемпионата Германии «Фрайбург» проиграл на своем поле «Штутгарту» со счетом 1:3.

    Денниз Ундав
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    Денниз Ундав

    Уже на четвертой минуте счет открыл форвард швабов Денниз Ундав, для него он уже стал 12-м в этой Бундеслиге.

    Через три минуты преимущество «Штутгарта» удвоил полузащитник Кристиан Фюрих.

    На 18-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил молодой Мерлин Роль.

    Но даже в меньшинстве «Фрайбург» удалось забить. Гол на счету Лукас Кублера.

    В середине второго тайма гости забили третий мяч. Его автором стал Максимилиан Миттельштадт.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — Штутгарт 1:3
    Голы: 0:1 Дениз Ундав (3'), 0:2 Крис Фюрих (7'), 1:2 Лукас Кюблер (45 + 11'), 1:3 Максимилиан Миттельштедт (74') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Маттиас Гинтер (Ноа Вайсхаупт, 84'), Мануэль Гульде, Жорди Макенго (Кристиан Гюнтер, 73'), Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер (Михаэль Грегорич, 73'), Роланд Шаллаи, Мерлин Рёль, Винченцо Грифо (Флоран Муслия, 83'), Лукас Хёлер (Максимилиан Филипп, 84') Штутгарт: Александр Нюбель, Максимилиан Миттельштедт (Паскаль Штенцель, 82'), Йоша Вагноман, Антони Руо, Вальдемар Антон, Леонидас Стергиу, Крис Фюрих (Джейми Левелинг, 76'), Атакан Каразор, Ангело Штиллер, Дениз Ундав, Энцо Мийо (Махмуд Дахуд, 76') Предупреждения: Маттиас Гинтер (41'), Максимилиан Эггештайн (45 + 4'), Максимилиан Миттельштедт (73'), Лукас Кюблер (90') Удаление: Мерлин Рёль (18')

    «Фрайбург» идет на седьмом месте с 28 очками.

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    «Штутгарт» остался третьим с 40 очками.

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