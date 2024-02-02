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    «Ростов» одолел «Шабаб Аль-Ахли» в первом матче Зимнего Кубка РПЛ

    «Ростов» — «Аль-Шабаб»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче Зимнего Кубка РПЛ «Ростов» обыграл «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 3:1.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    В составе ростовчан отметились Николай Комличенко, Егор Голенков и Иван Комаров.

    Зимний Кубок РПЛ
    «Шабаб Аль-Ахли» ОАЭ — «Ростов» Россия — 1:3 (1:1)
    Голы «Ростова»: 0:1 — Комличенко (19), 0:2 — Голенков (54), 0:3 — Комаров (58)«Ростов» (1-й тайм): Медведев, Мелехин, Чернов, Вахания, Осипенко, Глебов, Уткин, Щетинин, Азнауров, Комличенко, Роналдо«Ростов» (2-й тайм): Песьяков, Сако, Терентьев, Кирш, Шанталий, Глушаков, Байрамян, Тугарев (Моисеев, 77), Комаров, Зубенко, Голенков

    В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Спартак» и «Кайрат».

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