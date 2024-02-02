Николич: Шансы были и там, и там, но результат не так важен

Главный тренервысказался о матче против(1:3).

«Мы играли без пяти сборников: первый вратарь, левый и правый крайние защитники, быстрые вингеры, у нас не было игроков центра поля и нападающего. Вы видели много молодых, особенно бразильцев, например, Картабия. Я доволен игрой. Жалко, что была красная карточка. Игра была почти равная. Шансы были и там, и там, но результат не так важен. Главное, что никто не травмировался. Был план, чтобы все игроки отыграли полностью. Теперь двигаемся дальше.

"Ростов", как всегда, серьезная команда. Всегда нелегко играть против них. Было очень много моментов, мой вратарь из "Локомотива", так сказать, Никита Медведев совершил пару хороших сейвов, сделал разницу. Хорошая погода, поле качественное, все в порядке.

У нас есть предложения по 12–15 миллионов евро по 3–4 футболистам. Конечно, я успел поздравить Карпина с днем рождения перед игрой, виделись, пожелал ему самого наилучшего, здоровья и успехов, говорили долго. Вижу, сейчас меня ждут Дима Лоськов и Олег Пашинин. Очень рад видеть всех, того же Онопко. Со всеми в хороших отношениях», — цитирует Николича «Матч ТВ».

В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Спартак» и «Кайрат».