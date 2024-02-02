Комличенко: На Карпине все держится в «Ростове», он нам дает идеи, мотивирует

Нападающийвысказался о результатах команды в текущем сезоне.

«Очень неудовлетворительно, мягко говоря. Могу поставить себе 2 с минусом.

Много причин было. Травма, потом надо набирать форму. Команда как-то подрасслабилась, где-то потеряла. Это сказалось и на мне. Эта скомканность получилась из-за совокупности причин. Давно такого не было. Под конец года исправился, набрал форму.

В прошлом году было больше удачи. Нам везло, что-то не залетало. Не могу сказать, что мы стали меньше бегать, нет. Просто меньше удачи стало.

Заслуга Карпина? Большая! На Карпине все держится, он нам дает идеи, мотивирует.

Что будет с "Ростовом" без Карпина? Не знаю. Будем работать дальше. Наверное, ничего критичного не случится. Но я, честно, не хочу даже говорить в таком ключе. К этому нет предпосылок», — цитирует Комличенко «Спорт-Экспресс».

«Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ.